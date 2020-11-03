شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، كلا من: الشهيد الدكتور طارق الجمل، نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعى سابقا، والشهيد الدكتور هانى يحيى عبد القادر شلبى، أخصائى تخدير بمستشفى بدر المركزى بالبحيرة، بعد وفاتهما إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ووجهت خالص العزاء لأسرتهما الكريمة، داعية الله أن يرحمهما برحمته الواسعة، وأن يُسكنهما مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى تسجيلها 193 شهيد من الأطباء بكورونا.

كانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، إنه فى إطار دور النقابة لدعم أسر الشهداء والمصابين بفيروس كورونا، فقد تم الانتهاء من صرف دعم الإصابة لـ 3 آلاف و586 طبيب، أصيبوا بالفيروس من بداية الجائحة فى شهر فبراير الماضى بإجمالى مبلغ 71 مليون و520 ألف جنيه.

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وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة، أنه تم الانتهاء من صرف دعم مالى لـ 58 أسرة من أسر الشهداء من اتحاد المهن الطبية بإجمالي مبلغ 2 مليون و900 الف جنيه، وتم وصرف دعم مالي لـ 47 أسرة من أسر الشهداء من صندوق دعم الأطباء في الكوارث والأزمات بالنقابة العامة بإجمالي مبلغ 2 مليون و350 ألف جنيه.

كما صدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية بجلسته الأخيرة ضم أبناء شهداء كورونا من الأطقم الطبية الي قائمة الفئات المستفيدة من المنح المجانية التى تمنحها الجامعات الخاصة والأهلية بشرط تحقيق الحد الأدنى للمجموع للكلية المتقدم لها وذلك تقديرا وعرفانا لتضحيات الأطقم الطبية التي استشهدت وهى تؤدى دورها الوطنى والإنساني بكل شجاعة وإخلاص.