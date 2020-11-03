شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تغلق دار مسنين بالطالبية لرصد العديد من المخالفات بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بغلق دار المسنين الكائنة فى 17 شارع عز الدين عمر المتفرع من شارع الاهرام، غلقًا إداريا لإدارتها بدون ترخيص ووجود العديد من المخالفات التى تم ضبطها داخل الدار، ما يعود بالسلب على النزلاء المتواجدين بها .



واشار قرار محافظ الجيزة أن مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، قد رصدت عددًا من المخالفات شملت عدم توافر رعاية صحيه وعدم الاهتمام بالناحية الغذائية للنزلاء، ما يؤثر على سلامه وصحة المتواجدين ويعرض حياتهم للخطر .



كما استند قرار محافظ الجيزة إلى عدم كفاءة الجهاز الوظيفى فى التعامل مع حالات المسن، إلى جانب وجود عدد 12 مسن رجل و5 سيدات بنفس المكان دون وجود فاصل بينهم، بالإضافة إلى قيام الدار بتحصيل مبالغ من المسنين تتراوح من 1700 جنيه إلى 2500 جنيه شهريًا دون سند قانونى لذلك .



ووجه محافظ الجيزة حى الطالبية بقطع المرافق على دار المسنين، واتخاذ الاجراءات اللازمة حياله بالتنسيق مع الجهات المعنية.