نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى يعلن افتتاح خطوط إنتاج جديدة قريبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور حسن أحمد عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب خلال كلمته فى حفل عيد الإنتاج الحربى السادس والستين – ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربى – دور الهيئة القومية للإنتاج الحربى و(17) شركة تابعة وشركة للإنشاءات والمشروعات والاستشارات الهندسية ومركز للتميز العلمى والتكنولوجى ومركز نظم للمعلومات والحواسب فى التصنيع العسكرى والمدنى والعمل لخدمة المشروعات التنموية للدولة. كما استعرض أهم الإنجازات المحققة للعام 2019/ 2020من مشروعات تنموية وتطوير خطوط إنتاج وافتتاح لخطوط إنتاج جديدة قريبا، وأهم بروتوكولات التعاون التى تمت مع الجهات المختلفة فى ضوء التكامل والتعاون مع الجهات الصناعية المختلفة والشركات العالمية من أجل نقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع المحلى وسد احتياجات السوق المصرى وصولا للتصدير للدول الإفريقية والعربية.

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