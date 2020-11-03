شكرا لقرائتكم خبر عن 520 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة الكهرباء وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أنه فى نطاق قطاع أسوان والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (540 ألف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 520 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث:

تم الانتهاء من تنفيذ خطة الشركة الطموحة والممولة بـقــرض لقطاع كهرباء أسوان بقيمة 480 ملـيــون جنيه بنسبة تنفيذ 100%. حيث تم تنفيذ الآتي: -

- إنشاء موزعات جهد 11 ك.ف. بعدد 2 موزع

- إحلال موزعات جهد 11 ك.ف. بعدد 3 موزع

- تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 83 محولا

- إحلال محولات قدرات مختلفة بعدد 274 محولا

- تركيب أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 71 كشك

- إحلال أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 164 كشك

- تركيب وحدات ربط حلقى جهد متوسط بعدد 64 وحدة

- إحلال وحدات ربط حلقى جهد متوسط بعدد 56 وحدة

- تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 729 عامودا.

- إحلال أعمدة جهد متوسط بعدد 22 عامودا

- تركيب موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 113 طنا

- إحلال موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 6 أطنان

- إنشاء كابلات جهد متوسط بطول 295 كم

- إحلال كابلات جهد متوسط بطول 85 كم

- تركيب لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 19 لوحة

- إحلال لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 98 لوحة

- تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 531 عامودا

- إحلال أعمدة جهد منخفض بعدد 7159 عامودا

- تركيب موصلات معزولة جهد منخفض بطول 141 كم

- إحلال موصلات معزولة جهد منخفض بطول 4479 كم

- إنشاء خطوط كابلات جهد منخفض بطول 9 كم

- إحلال خطوط كابلات جهد منخفض بطول 17 كم



كما تم تنفيذ خطة الشركة الاستثمارية (الذاتية + حياة كريمة) بقطاع كهرباء أسوان والممولة ذاتيًا من موارد الشركة بقيمة 40 مليون جنيه من المعتمد للخطة بنسبة تنفيذ 100%. حيث تم تنفيذ الآتي:

- تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 52 محول

- إحلال محولات قدرات مختلفة بعدد 65 محولا

- تركيب أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 48 كشك

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- إحلال أكشاك لمحولات قدرات مختلفة بعدد 48 كشك

- تركيب وحدات ربط حلقى جهد متوسط بعدد 8 وحدات

- إحلال وحدات ربط حلقى جهد متوسط بعدد 2 وحدة

- تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 7 أعمدة

- إحلال أعمدة جهد متوسط بعدد 33 عامودا

- تركيب موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 20 طنا

- إحلال موصلات هوائية جهد متوسط بكمية 7 أطنان

- إنشاء كابلات جهد متوسط بطول 20 كم

- إحلال كابلات جهد متوسط بطول 3.66 كم

- تركيب لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 4 لوحة

- إحلال لوحات / صناديق جهد منخفض بعدد 17 لوحة

- تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 143 عامود

- إحلال أعمدة جهد منخفض بعدد 628 عامود

- تركيب موصلات معزولة جهد منخفض بطول 24 كم

- إحلال موصلات معزولة جهد منخفض بطول 142 كم

- إنشاء خطوط كابلات جهد منخفض بطول 5 كم

- إحلال خطوط كابلات جهد منخفض بطول 3 كم

وتم أيضًا خلال العام المالى 2019/2020 تغيير خطوط هوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية بقطاع كهرباء أسوان لعدد 50 عملية بمبلغ حوالى 18 مليون جنيه

وفيما يتعلق بالمشروعات المنفذة للغير تقوم الشركة معتمدة على إمكانياتها الفنية والبشرية بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية مشروعات المياه والصرف والمصانع والمدارس والرى ..... الخ، والتى تسهم فى تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن. وقد تم مراعاة أن يكون التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية.

وقد تم تنفيذ مشروعات لحساب الغير بقطاع كهرباء أسوان خلال العام المالى 2019/2020 بقيمة قدرها 142 مليون جنيه.

وسعيًا إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقًا لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، مما ينعكس على تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من إستمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين حيث تم تنفيذ الاتي: -

· إنشاء موزعات جديده فى مراكز الأحمال وتدعيمها بمغذيات دخول جديدة لإزالة الاختناقات وتأمين التغذية.

· إنشاء مغذيات خروج جديدة لتحقيق التغذية الحلقية بدلًا من الإشعاعية لتأمين التغذية وموازنة الأحمال

· إحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية.

· تدعيم الشبكة بمحولات جديدة لخلق مصادر تغذية جديدة وتخفيف الأحمال عن المحولات القائمة.

· تنفيذ سلاسل محولات بقدرات أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي.

· إنشاء مغذيات خروج جديدة وتقسيم السورتيهات القائمة على الجهد المنخفض لتحسين جهود التغذية وإزالة الاختناقات.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.