شكرا لقرائتكم خبر عن معتز ترتر.. مغردون يدعون لفضح ومحاسبة معتز مطر وزملائه بقنوات التحريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معتز ترتر، هاشتاج تصدر تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والذى عبر خلاله المصريون عن غضبهم من مواصلة الهارب معتز مطر، المذيع بقناة الشرق الإخوانية، والشهير بأبو شعرة، تحريضه ضد الدولة المصرية لتنفيذ مخططات أردوغان، حتى أصبح واحدا من كبار المحرضين فى قنوات الإخوان، الذين باعوا وطنهم وأنفسهم من أجل الدولارات، وأطلقوا سمومهم كل يوم تجاه مصر لتنفيذ تعليمات أسيادهم مقابل الأموال من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، والذى يمارس كل أشكال وصور الكذب والخداع والتضليل والتزييف والفبركة لتشويه إنجازات الدولة المصرية والهجوم على مؤسسات الدولة.

وقال أحمد جابر، فى تدوينه شارك بها على الهاشتاج، "ترتر بيهوهو يا جماعة"، وأضاف أشرف سيد، "الخونة العملاء دول لازم يتحاسبوا فى يوم"، كما كتب تامر مصطفى، فى تعليقه على صورة ساخرة من معتز مطر وزملائه المحرضين، "انشروا الصور دى وأفضحوهم الأوساخ"، كما شاركت سارة عماد، عبر الهاشتاج بصورة كاريكاتير ساخرة من تنفيذ الإعلاميين الهاربين للأجندة التركية، وكتبت فى تعليقها عليها: "سيدك اللى مسرحك يلا أهو".

ويشار إلى أن المذيع الهارب "أبو شعرة"، يواصل عبر منصته الإخوانية بث التحريض والفتنة على التخريب والفوضى والعنف، ويختلق المبررات لهذه الجرائم، وكل ذلك من أجل إرضاء من يدفعون له الدولارات.

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ويعتمد معتز مطر، أحد رموز إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، على أسلوب استخدام كل أشكال وصور التضليل والكذب والخداع والفبركة والتزييف وقلب الحقائق، لتشويه إنجازات الدولة المصرية والهجوم على مؤسسات الدولة، من خلال برنامجه اليومى على قناة الشرق الإخوانية، مستغلا الأحداث السياسية لتشويه نظام الحكم، فى الوقت الذى يشيد فيه بكل قرارات رجب أردوغان، ويحاول إضفاء أى صبغة شرعية على السياسات الإجرامية للنظام التركي.

معتز مطر واحد من الباحثين عن الشهرة أيا كان طريقها، وهو مرتمى فى حضن الأموال أيا كان مموله، وهو ذاهب للطريق الذى لا رجعة فيه، طريق الخيانة وبيع النفس، وعدم الوقوف لمواجهة الحق ولو دقيقة، فالأصل فى الفعل عنده أن تخون أولا، ثم لا تفكر ثانيا، ومستعينا بأدوات الباطل لتشويه الحق، ومعتمدا على أن المحاسبة قد لاتأتى، واليقين أن المخطئ يحاسب دائما فى النهاية.

وفى تقرير سابق شن أهالى وجيران الهارب معتز مطر هجوما كبيرا عليه واصفينه بــ"الخاين لبلده"، بل وطالبوا بمحاكمته، ومن هم على شاكلته من مذيعى قنوات الإخوان الذين ارتكبوا كل الجرائم والانتهاكات وخالفوا القيم والأخلاقيات، فهم منافقون وأفاقون وكاذبون، مؤكدين أن معتز مطر هرب للخارج وارتمى فى أحضان الجماعة الإرهابية ليتلقى تمويلات من أجل خيانة بلده والهجوم على الدولة.