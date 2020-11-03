شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير اليوم وغدا 77 رحلة لنقل 8 ألاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير مصر للطيران اليوم وغدًا، 77 رحلة جوية إلى كل من باريس، اثينا، بودابست، نيويورك، واشنطن، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، ڤيينا، اسطنبول، أديس أبابا، نيروبي، دبي، أبوظبي، الخرطوم، الشارقة، اربيل، بيروت، تونس، البحرين، انجولا، الرياض، بغداد، لاجوس، ندچمينا، أبوچا، الدمام، امستردام، موسكو، عمان، جدة، المدينة المنورة، جوانزو، و 13 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 8000 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

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ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .