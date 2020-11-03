شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقرر عدم مرور بضائع ومركبات من معبر رفح بسبب تجاوزات حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السلطات المصرية بعد فتحها لمعبر رفح اعتبارا من الأمس، ترحيل العالقين الأفراد فقط حتى صباح بعد غد، مع استمرار الغلق للبضائع والمركبات بعد رصد تجاوزات من قبل حماس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تقرر عدم مرور بضائع ومركبات من معبر رفح بسبب تجاوزات حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.