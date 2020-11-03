شكرا لقرائتكم خبر عن أشعر بالخجل من سلوك نجلى.. تفاصيل اعتذار والد طفل المرور.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية، ووالد طفل المتهم بإهانة فرد شرطة بالمرور، باعتذار رسمى إلى جموع الشعب المصرى ورجال الشرطة والمؤسسة القضائية عما بدر من نجله.

وقال المستشار أبو المجد عبد الرحمن فى اعتذاره أنه " يتقدم باعتذار عما بدر من نجله سواء فى واقعة التعرض بالإيذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخيص قيادة أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجله من عبارات بذيئة يرفضها تماما.

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وأكد المستشار ابو المجد، على عدم وجود أشخاص فوق المحاسبة القانونية، مؤكدا خضوعه شخصيا للقانون الذى يحترمه ويجله ويتشرف بتنفيذه فى محراب القضاء منذ ثلاثون عاما.