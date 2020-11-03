شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: بدء حملات مكثفة على المحافظات لرصد مخالفى الإجراءات ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر حكومية لـ"الخليج 365" أن هناك حملات مكثفة بدأت من اليوم على مستوى جميع المحافظات تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، برصد أى منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية، بجانب تطبيق غرامة الـ4 آلاف جنيه على من يخالف ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة ووسائل النقل والمولات التجارية .

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء كلف جميع الوزارات والجهات المعنية بمتابعة تنفيذ هذه القرارات وتطبيق الغرامات على المخالفين للإجراءات الاحترازية، مؤكده أن الهدف من هذه القرارات هو الحفاظ على سلامة وصحة المواطن المصرى أولا فى ظل أزمة كورونا خاصة مع التزايد الملحوظ فى أعداد الإصابات.

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وفيما يتعلق بالقرار المنتظر إعلانه خلال ساعات عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى بشأن تحديد مواعيد غلق المحال العامة، أكدت المصادر أن القرار لا علاقة له بكورونا، لافته إلى إنه سيتم مناقشة وجهات نظر وآراء كافة الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة بشأن هذا القرار تمهيدا لإعلانه وبدء تطبيقه .

ورجحت أن يكون تحديد مواعيد الغلق ما بين10 أو 11 مساء أو 12 منتصف الليل، وذلك وفقا لكل محافظة وتختلف فى الشتاء عن الصيف، مشيرة إلى أن القرار النهائى سيحسم بعد مناقشات أعضاء الحكومة باجتماعها الأسبوعى.