شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ترفع شعار "كلنا واحد فى خدمتكم" بـ10 مبادرات إنسانية.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت وزارة الداخلية على الاهتمام بالأمن الإنساني، بناءً على توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمد يد العون للبسطاء، من خلال مبادرة "كلنا واحد".

وفي هذا الإطار، يرصد الخليج 365 10 مبادرات إنسانية قدمتها الداخلية للمواطنين، وهي:

1 ـ توفير الأغذية بأسعار مخفضة بشوادر كلنا واحد

2 ـ توفير مستلزمات المدارس مخفضة الأسعار

3 ـ سداد مصروفات المدارس لغير القادرين

4 ـ توزيع حقائب مدرسية على غير القادرين

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5 ـ توزيع كراتين أغذية للأسر الأكثر احتياجا

6 ـ توزيع الألعاب على الأطفال للأسر البسيطة

7 ـ سداد ديون الغارمين والغارمات

8 ـ تحمل نفقة عمليات جراحية لغير القادرين

9 ـ تطوير بعض دور الأيتام

10 ـ مساعدة المرضى وكبار السن بالمواقع الشرطية الخدمية