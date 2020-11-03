محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط المدارس والجامعات. وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام)، والجهات المعنية وعدد من مديريات الأمن والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة. وأسفرت الجهود عن ضبط 12 متهم بمحيط عدد من المدارس والجامعات بنطاق مديريات أمن (القاهرة - الإسكندرية - البحيرة – مطروح – أسوان - بني سويف – أسيوط - سوهاج) ، وعثر بحوزتهم على كميات من المواد المخدرة ، وذلك على كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (2,560كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (253 جرام)، كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (100كيلو جرام)، 264 قرص مخدر، 180 قرص مؤثر على الصحة النفسية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في 8 محافظات.. ضبط 12 تاجر مخدرات بمحيط المدارس والجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.