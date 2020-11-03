تأجيل محاكمة ربة منزل استعانت بأشقائها لسرقة زوجها في التبين لـ 9 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة كلاً من "ا. ع" ربة منزل محبوسة، و"ع. ع" عاطل، و"ا. ع"، عاطل، لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية بالإكراه بمنطقة التبين، لجلسة 9 ديسمبر المقبل لحضور المجني عليه.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا جميعاً بسرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه "محمد. ع" زوج المتهمة الأولى، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، فما أن ما ظفر به المتهمان الأولى والثاني بمسكنه حتي انقضا عليه مقيدين حركته.

أضاف أمر الإحالة، أن المتهمة الأولى ووجهت للمجني عليه ضربة بصدره باستخدام سلاح أبيض "سكين"، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي المسروق، وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.