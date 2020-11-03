بعد ضبط المتهمة باختطاف طفلتين في الغربية..: "كنت عاوزه أسرق الدهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، من ضبط سيدة متهمة بخطف طفلتين في قرية كفر هلال بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بقصد سرقة الحلي والمشغولات الذهبية.

تبلغ لمركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية بقيام مجموعة من أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية بتتبع مركبة "توك توك" بها سيدة وطفلتين وضبطها.

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على الفور تم الانتقال وبالفحص تبين قيام (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية) باستدراج طفلتين ( 9 سنوات، مقيمتان بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية) بزعم شراء كتب دراسية لهما وعقب ذلك قامت باستيقاف مركبة "توك توك" لتوصيلها لإحدى القرى بدائرة المركز ، وعقب علم أهليتهما والجيران بتغيبهما .. قاموا بتتبع خط سير مركبة "التوك توك" وضبطها ، وتبين إصابة المتهمة بجروح متفرقة وكدمة بالعين اليمنى نتيجة تعدي الأهالي عليها ، كما تبين عدم علم السائق بقصد المتهمة.

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بقصد سرقة القرطين الذهبيين الخاصين بالطفلتين إلا أنها لم تتمكن من ذلك لضبطها بمعرفة الأهالى ، وأضافت بقيامها بارتكاب واقعة مماثلة بدائرة مركز شرطة زفتى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.