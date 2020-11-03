بالفيديو| نادية عمارة توضح حكم من يحلف على المصحف كذبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قادوس:

تلقت الدكتورة نادية عمارة سؤالًا ورد من إحدى المتصلات تسأل، عن حكم من يحلف على المصحف كذبا، وقالت الداعية في إجابتها إن الحلف على المصحف يمين غموس يغمس صاحبة في النار، سواء الحلف بالله أو بآية من آيات الله أو بحمل القرآن الكريم.

وأضافت الداعية الاسلامية، عبر إحدى حلقات برنامج قلوب عامرة المذاع على فضائية on، بأنه هذه السيده كانت مبالغة على إدخال بالمصحف في الحلف كذبا.

وأوضحت عمارة بأنه من حلف بالمصحف كذبا عليه بالتوبة والاستغفار من هذا الفعل وألا يرجع إليه مرة أخرى.

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وفي هذا السؤال قد تلقاه الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك"، من سائل يقول: هل يشرك من يحلف بالمصحف؟

قال أمين الفتوى إن القسم على المصحف الشريف يمين لا ينعقد، منوها أن اليمين ينعقد بأن يقسم الإنسان بالله أو بصفة من صفاته، ومعنى ينعقد أنّ اليمين يصبح قسمَا ولو أخلّ به أصبح عليه كفارة يمين الحلف بغير الله.

وأضاف ممدوح أنّ القسم بغير الله مكروه لكن ليس حرامًا أو شركًا، مستشهدا في ذلك بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال "أفلح وأبيه إن صدق".

وأوضح أمين الفتوى أن الأحاديث التي وردت في الحلف بغير الله جاءت على سبيل التنفير لكن لا تدل على الحرمة، ولا ينعقد ولا يتطلب الكفارة.