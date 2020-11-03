ضبط صاحب محل لتجميعه 10 آلاف علبة سجائر لبيعها بالسوق السوداء في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة صاحب محل لتجميعة 10 آلاف علبة سجائر لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر بالقاهرة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بدون ترخيص بمحافظة القاهرة وبحوزته 10000 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع" عقب تجميعها لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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