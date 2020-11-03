بأسلوب الخطف.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين في شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بيستخدام توك توك في منطقة شبرا. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا لملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم، حال استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهما. وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على حقيبة يد وبداخلها هاتف محمول، مبلغ مالي، متعلقات شخصية). Advertisements وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة، وأن الحقيبة من متحصلات نشاطهما الإجرامي وأضافا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدها. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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