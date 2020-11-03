مخدرات بآلاف الجنيهات.. سقوط عاطل الإسماعيلية بـ 120 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش. كانت وحدة مباحث مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – سلاح ناري "طبنجة" وعدد من الطلقات لذات العيار - سيارة ملاكي - هاتف محمول) ، وذلك عقب تحريات مُسبقة، بحوزة أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

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