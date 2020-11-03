محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. خلال 24 ساعة أسفرت جهود الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 154 قطعة سلاح نارب، 309 قضية مخدرات وتنفيذ 76455 قضائى متنوع". تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها تنفيذ 76 حكما قضائيا.. جهود الأمن العام في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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