محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (9) قضايا تهريب أبرزها (مستحضرات تجميل – عقاقير طبية – مكملات غذائية – هواتف محمولة – أجهزة كمبيوتر - بضائع أجنبية ). Advertisements وأثمرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة عن ضبط قضية، والأمن العام تم ضبط (27) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح –مخالفات سائقين)، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير (1204) مخالفة مرورية متنوعة. ونفذت الحملات في مجال الأحكام (237) حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقاقير طبية ومكملات غذائية.. ضبط 9 قضايا تهريب عبر المنافذ خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.