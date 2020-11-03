برئاسة عبد الرازق.. لجنة لائحة مجلس الشيوخ تبدأ اجتماعها الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بدأت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اجتماعها الرابع؛ لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.

وفور الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون سيتم إحالته إلى لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الجديدة لـ"الشيوخ"؛ لمراجعته قبل عرضه في صورته النهائية في الجلسة العامة.

وكانت اللجنة المشكلة لإعداد قانون مجلس الشيوخ قد انتهت من مناقشة ٢٣٩ مادة من مواد مشروع القانون، وتقترب من نهاية مناقشتها للمواد المتبقية، وتتشكل اللجنة من ٣٠ عضوًا، ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتضم كلًّا من وكيلَي المجلس فيبي فوزى وبهاء أبو شقة.

وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماعاتها في ٢٥ أكتوبر الماضي، في ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلًا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.