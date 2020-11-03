رئيس «الإسكندرية الأزهرية» يكرّم المشاركين ببرنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي، الثلاثاء، الموجهين والمعلمين المشاركين في برنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية ورفع تلاميذ المرحلة الابتدائية العازفين عن التحدث باللغة الإنجليزية، بالتعاون مع جامعة لندن والمجلس الثقافي البريطاني.

وجرى تكريم الموجهين والمعلمين بمقر المنطقة في سموحه، وتسليمهم شهادات تقدير مقدمة من جامعة لندن والمجلس الثقافي البريطاني.

وفي سياق متصل، أجرى الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جولة تفقدية لمجمع معاهد أبوالعزائم بإدارة شرق التعليمية الأزهرية؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة المناهج الدراسية، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.

رافقه خلال الجولة، الشيخ عصام فوزي، مدير التعليم الثانوي، وعصام المرعشلي، مدير التعليم الابتدائي، والدكتور علي حسن، عضو التعليم الابتدائي.

تزامنت الجولة مع متابعة الشيخ نشأت الصاوي مدير إدارة شرق، ومحمد عفيفي وكيل الإدارة للعملية التعليمية بالمجمع، حيث تم حضور طابور الصباح، وتفقد الفصول الدراسية، والتأكد من مطابقة المناهج الدراسية لخطة توزيع المناهج، والتزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطلاب داخل الفصول، كما تم متابعة نظافة المعاهد وملحقاتها.

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يكرم المشاركين ببرنامج تنمية مهارات معلمى اللغة الإنجليزية .. ويمنحهم شهادات تقدير من جامعة لندن (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يكرم المشاركين ببرنامج تنمية مهارات معلمى اللغة الإنجليزية .. ويمنحهم شهادات تقدير من جامعة لندن (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يكرم المشاركين ببرنامج تنمية مهارات معلمى اللغة الإنجليزية .. ويمنحهم شهادات تقدير من جامعة لندن (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يكرم المشاركين ببرنامج تنمية مهارات معلمى اللغة الإنجليزية .. ويمنحهم شهادات تقدير من جامعة لندن (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يكرم المشاركين ببرنامج تنمية مهارات معلمى اللغة الإنجليزية .. ويمنحهم شهادات تقدير من جامعة لندن (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يكرم المشاركين ببرنامج تنمية مهارات معلمى اللغة الإنجليزية .. ويمنحهم شهادات تقدير من جامعة لندن (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يكرم المشاركين ببرنامج تنمية مهارات معلمى اللغة الإنجليزية .. ويمنحهم شهادات تقدير من جامعة لندن (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يكرم المشاركين ببرنامج تنمية مهارات معلمى اللغة الإنجليزية .. ويمنحهم شهادات تقدير من جامعة لندن (صور)