شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المبادرة الرئاسية للمسح القومي لأمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت المبادرة الرئاسية للمسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية بالقليوبية في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة».

وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق والتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي بالمحافظة، لاستهداف تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا، التقزم، والسمنة».

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا وتقديم الدعم اللازم للمبادرة لتحقيق أهدافها لإرتفاع نسبة الإصابة بالمحافظة إلى ما يقرب من 60 %، موجها بمراعاة الدقة في أخذ العينات ونتائج التحاليل، ومراعاة التسجيل الدقيق للنتائج على التلاميذ.

وأكد د. حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة على أن الحملة لتلاميذ المرحلة الابتدائية موضحا أن كل حملة بها 3 أطباء و3 زائرات صحية وتتولي هذه الأطقم الطبية تسجيل البيانات وقياس الطول والوزن وإجراء التحاليل الطبية

في سياق متصل أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إستمرار العمل في المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، التي يجري تنفيذها في 11 إدارة صحية للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاج «الاعتلال الكلوي»، من خلال فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ورعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوشح الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم فحص 606 ألفا و900 مواطنا ومواطنة، من مستهدف المبادرة بالقليوبية والتى انطلقت 19 سبتمبر الماضى وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن المبادرة بمحافظة القليوبية تستهدف فحص مليون و167 ألفا و383 مواطنا ومواطنة، وصرف العلاج اللازم لهم وعمل قرارات على نفقة الدولة للعلاجات الشهرية.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الصحية بمديرية الصحة بالقليوبية أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، كما تستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق الـ40 عاما، كذلك المواطنين من 18 إلى 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإصابتهم بارتفاع في نسبة السكر وارتفاع بالضغط.

Advertisements

وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين، والكشف المبكر عن مرضى السكر، والضغط وأمراض السمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.