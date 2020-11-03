شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يترأس مؤتمرًا مُوسعًا مع رجال أعمال ووكلاء ملاحة لبحث فرص التصدير لأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، مؤتمرًا مُوسعًا مع رجال أعمال بورسعيد والشركات الصناعية ووكلاء الملاحة لبحث فرص التصدير إلى أفريقيا، في إطار بروتوكول التعاون بين غرفة ملاحة بورسعيد ولجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين.

ومن المقرر أن يستعرض خلال المؤتمر ممثلو مكتب التمثيل التجاري المصري وإدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا خطط التحرك نحو السوق الأفريقية، وفرص التصدير والاستثمار المتاحة.

وأكد عادل اللمعي، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوجه نحو أفريقيا، ودعم فرص رجال الأعمال للتبادل التجاري مع دول أفريقيا، وتعظيم الصادرات، وتوظيف الاتفاقيات التجارية المبرمة مع دول الكوميسا، في تشجيع المستثمرين المصريين للتصدير لأفريقيا، وفتح آفاق جديدة للعمل والتصنيع وخلق فرص عمل مباشرة، وتحقيق مزيد من صناعات القيمة المضافة، ودعم منظومة سلاسل الإمداد اللوجستية.

وأوضح «اللمعي»، أن غرفة الملاحة تضم في عضويتها أصحاب شركات الملاحة، ووكلاء أشهر الخطوط الملاحية العالمية الناقلة البضائع العامة من وإلى موانئ العالم، وتعد شريكًا رئيسيًا في عمليات تداول السلع والنقل والشحن والتفريغ وكل العمليات المؤداه في الموانئ.