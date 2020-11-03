شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تواصل استقبال المواطنين.. وتحصيل مليار و108 مليون قيمة تصالح مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المراكز التكنولوجية والوحدات القروية بمحافظة القليوبية، استقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء.

وأعلن محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، أن إجمالي طلبات التصالح بالمحافظة التي تم تقديمها تخطت 198 ألف طلب في مخالفات البناء على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي المتحصلات مليار و108 مليون جنيه من قيمة التصالح، ونسبة الـ25% جدية تصالح.

ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات إنجاز الطلبات المقدمة وتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح، وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية.

ووجه المحافظ مسؤولي المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وكل الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.