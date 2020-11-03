بـ«التنورة والدفوف».. مدارس الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالدفوف والمجسمات الاسلامية، احتفل طلاب مدارس الاسكندرية، الثلاثاء، بالمولد النبوي الشريف، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتداء الأقنعة الطبية «الكمامات»، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأقام توجيه التربية المسرحية في مدرسة ابن أنس الرسمية لغات، التابعة لادارة وسط الإسكندرية التعليمية، احتفالية فنية على مسرح المدرسة، إذ تخللت الفعاليات تقديم عروض مسرحية وفقرات فنية وعروض أكروباتية، وسط ترديد أنشودة «طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع».

وتألق الطلاب المشاركين بأداء تمثيلي متنوع بهذة المناسبة في جو يسوده المودة والرحمة والنفحات الايمانية بالذكرى العطرة، والتى تحظى باهمية وقدسية كبيرة لدى المسلمين بمولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم.

وحرصت علا سليمان خليل، مدير عام إدارة وسط التعليمية، ومنير حلمى، وكيل الادارة، على حضور الفعاليات ومشاركة الطلاب فرحتهم بالذكرى، كما حضرت جيهان نور موجه أول تربية مسرحية.

بـ"التنورة والدفوف" .. مدارس الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف بـ"عروض مسرحية ونشيد طلع البدر علينا" (صور)

بـ"التنورة والدفوف" .. مدارس الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف بـ"عروض مسرحية ونشيد طلع البدر علينا" (صور)

بـ"التنورة والدفوف" .. مدارس الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف بـ"عروض مسرحية ونشيد طلع البدر علينا" (صور)

بـ"التنورة والدفوف" .. مدارس الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف بـ"عروض مسرحية ونشيد طلع البدر علينا" (صور)

بـ"التنورة والدفوف" .. مدارس الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف بـ"عروض مسرحية ونشيد طلع البدر علينا" (صور)

بـ"التنورة والدفوف" .. مدارس الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف بـ"عروض مسرحية ونشيد طلع البدر علينا" (صور)

بـ"التنورة والدفوف" .. مدارس الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف بـ"عروض مسرحية ونشيد طلع البدر علينا" (صور)

بـ"التنورة والدفوف" .. مدارس الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف بـ"عروض مسرحية ونشيد طلع البدر علينا" (صور)

بـ"التنورة والدفوف" .. مدارس الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف بـ"عروض مسرحية ونشيد طلع البدر علينا" (صور)