شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصيني بالقاهرة: مصر تطبق نفس المعايير بالتجارب الإكلينيكية المطبقة لدينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى السفير الصيني لدى مصر، لياو لي تشانغ، على مجهودات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في التصدي لفيروس كورونا وإدارة الأزمة بشكل فعال، مؤكدًا فاعلية الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية والتي كانت واضحة منذ بداية الجائحة.

وأشار السفير الصيني خلال لقاء وزيرة الصحة المصرية، إلى متابعته المستمرة لإشادات منظمة الصحة العالمية بقدرة المنظومة الصحية المصرية على مواجهة الوباء، لافتًا إلى انخفاض الإصابات في مصر مقارنة بدول العالم، كما أعرب عن تقديره لمشاركة الدكتورة هالة زايد في التجارب الإكلينيكة للقاح الصيني في مصر، والتي يتم تطبيقها بالآلية نفسها المطبقة في الصين من حيث البروتوكول المتبع والمتابعة للمشاركين في التجارب.

وأكد على أن مصر ضمن الشركاء الدوليين لدولة الصين، حيث يتم العمل والتعاون سويًا بداية من ظهور الجائحة وسيكون لمصر الأولوية دائمًا في توفير جرعات اللقاح فور ثبوت فاعليته، مثمنًا استفادة الكثير من الدول الأفريقية من الخبرة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد استقبلت مساء أمس الإثنين، السفير الصيني لدى مصر، لياو لي تشانغ، بديوان عام الوزارة، لمناقشة سير العمل بالتجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي يتم إجراؤها في مصر، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فاعليته، وذلك في إطار التعاون مع الجانب الصيني، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.