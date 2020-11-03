شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة العريش يؤكد على انتظام الدراسة واتخاذ الإجراءات لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور سعيد عبدالله لافى رئيس جامعة العريش على انتظام الدراسة في جميع الكليات، وفقا للآلية الجديدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا .
وأضاف «لافي»، أن هدفه الأساسي خلال المرحلة القادمة هو تطوير كليات الجامعة وخدمة المجتمع السيناوي، ودعم عمليات التنمية في مختلف القطاعات بأسلوب علمي يتفق مع دور الجامعة المأمول في خدمة المجتمع .
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