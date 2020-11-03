شكرا لقرائتكم خبر عن فرق«الطب البيطرى» تسيطر على انتشار حشرة غريبة بشوارع شرق السكة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت فرق الطب البيطرى، في مقاومة الحشرات الغريبة غير المعلومة، التي انتشرت بعدة شوارع في شرق الاقصر، وإحداث قلق لسكان شارع مصطفى كامل بالمنطقة، واستخدامهم للمبيدات الحشرية العادية دون جدوى في بادئ.

وقال الدكتور، عاطف أحمد، وكيل الطب البيطري بالأقصر، تم التنسيق مع مديرية الامن، وتم الدفع بعدد من السيارات المجهزة بكميات كبيرة من الكيماويات المخصصة للقضاء على الحشرات وهى عبارة عن مركبات عضوية فسفورية، موضحاً أن الأهالي بمنطقة شارع هنري المتفرع من منطقة مصطفى كامل شرق الأقصر، أبلغوا بوجود حشرات كثيفة، وغريبة في الشوارع بشكل مفاجىء دون أسباب، ما تسبب في حالة من الهلع بين سكان الشارع، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

وأضاف انه بناء على البلاغ، انتقلت مجموعة أمنية مدعومة بفريق من الطب البيطري، والذين لاحظوا في بادئ الامر، وجود حشرات تشبه«القراد» ،منتشرة بغزارة في الشارع محل البلاغ، وخلال محاولة التعامل معها بالمبيدات العادية، لم تفلح أي طريقة للقضاء عليها في بادئ الامر. موضحاً انه تم السيطرة على الموقف بهذه المنطقة، بمشاركة مجموعة كبيرة من الأطباء والعمال الفنيين بمساندة قوات الامن التي تواجدت بالموقع لتيسير عمل فرق الطب البيطرى وتأمينها اثناء العمل.

وتابع وكيل وزارة الطب البيطري، أن الغريب وجود الحشرات بشكل كثيف، وأن هذا نوع غير متعارف عليه، ويتواجد في منطقة تجاور طريق «الكباش»الفرعوني، ما سبب شكوك في توافد الحشرات من مكان أثري