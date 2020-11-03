شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اجتماعها بغرفة عمليات «الهجرة».. «مكرم» تثمّن دور الجاليات المصرية بانتخابات «النواب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا بأعضاء غرفة عمليات الوزارة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في اليوم الثاني من تصويتهم في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي انطلقت أمس الإثنين الموافق 2 نوفمبر، وتستمر هذه العملية حتى اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنّ المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق دستوري لكل مصري بالخارج، وما قد لمسناه من تحرك المصريين بالخارج تجاه المشاركة في الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى يعكس حرص المصريين بالخارج على المشاركة في تشكيل السلطة التشريعية، رغم الظروف التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا.

وأثنت وزيرة الهجرة على دور رموز ورؤساء الجاليات المصرية بالخارج، لحثهم الناخبين بالخارج على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020 خلال هذه المرحلة المحورية في تاريخ الوطن، والتي تتطلب من كل ناخب مصري بالداخل والخارج المشاركة في رسم طبيعة المرحلة لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية من خطوات نحو التنمية والتقدم.

وأضافت الوزيرة أنّ غرفة عمليات الوزارة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في يومها الثاني، تلقت صورا لمشاركة وتصويت المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري، ما يجسد حرص المواطن المصري بالخارج على المساهمة في تشكيل السلطة التشريعية.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنّ المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تتضمن 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وبدأت المرحلة الثانية للمصريين بالخارج يومي 2 و3 نوفمبر بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وذلك لكل من سجل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت «مكرم» على ضرورة الإسراع في طباعة بطاقات الاقتراع وإرسالها في أسرع وقت كي يتمكن الناخب المصري بالخارج من إيصالها بالبريد السريع في الوقت الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات ليتسنى له الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات.

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وأوضحت أنّ غرفة العمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 مستمرة في استقبال استفسارات المصريين بالخارج المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلامهم بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، والرد على الاستفسارات بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.

وأكدت وزيرة الهجرة أنّ الدولة أتاحت استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، مثلما تم في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي يفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020

غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020

غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020

غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020