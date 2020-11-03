«المحافظه على القرآن الكريم» تسدد مصروفات الطلاب غير القادرين بالمدارس بـ ترسا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت جمعية المحافظه على القران الكريم بترسا مركز طوخ بمساعده طلاب المدارس بالقرية في سداد المصروفات في اطار المسئولية المجتمعية التي تقوم بها الجمعيه بالاهتمام بالشباب وفتح آفاق لهم لخدمة المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني. قال الدكتور مصطفي يوسف حجاج نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية اننا كاعضاء في الجمعيه علينا واجب اجتماعى اتجاه المحيطين بنها في شتي مجالات التنمية ليس فقط بناء المعاهد الازهرية والمساجد انما الاهتمام بالانسان لان بناء الانسان افضل الاهتمام بالحجر. ولذلك فإن دور جمعية المحافظه على القران الكريم يقوم على تعمير المجمتع وعلي وجه الخصوص الانسان من الناحية المادية والعلمية والصحية اشار نائب رئيس الجمعيه اننا قمنا بعمل حصر شامل لكافة الطلاب الغير قادرين على دفع المصروفات الدراسيه في جميع مدارس القرية وجارى السداد عنهم بعد التحقق من الحالة الاجتماعيه لجميع الطلاب بالتنسيق مع الشؤن الاجتماعيه مؤكدا ان الجمعيه تقوم بكل هذه الاعمال الخيرية بفضل التبرعات التي ترد اليها والمساعدات من القادرين ورجال الاعمال بالقرية والقرى المجاروة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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