شكرا لقرائتكم خبر عن 273 ألف صوت انتخابي بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تتقسم محافظة شمال سيناء إلى دائرتين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تم تخصيص مقعد فردي لكل دائرة.
ويتنافس على المقعد الفردي بالدائرة الأولي عدد 19 مرشحا 6 أحزاب و13 مستقلا، وفى الدائرة الثانية 12 مرشحا (3 أحزاب و9 مستقلين).
وتوجد بشمال سيناء لجنة عامة على مستوي مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا تضم عدد 38 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفا و178 صوتًا انتخابيًا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,925
-
تعافي
99,652
-
وفيات
6,291
كانت هذه تفاصيل خبر 273 ألف صوت انتخابي بشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.