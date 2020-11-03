شكرا لقرائتكم خبر عن 273 ألف صوت انتخابي بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتقسم محافظة شمال سيناء إلى دائرتين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تم تخصيص مقعد فردي لكل دائرة.

ويتنافس على المقعد الفردي بالدائرة الأولي عدد 19 مرشحا 6 أحزاب و13 مستقلا، وفى الدائرة الثانية 12 مرشحا (3 أحزاب و9 مستقلين).

وتوجد بشمال سيناء لجنة عامة على مستوي مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا تضم عدد 38 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفا و178 صوتًا انتخابيًا.