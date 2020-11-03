شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري الديمقراطي» يطعن على نتيجة انتخابات دائرة العمرانية والطالبية ويطالب بالإعادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوض الدكتور محمد فؤاد، مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن دائرة العمرانية والطالبية، فريد زهران، رئيس الحزب، وإسلام الضبع، المستشار القانوني للحزب، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن أصوات الناخبين بدائرة العمرانية والطالبية.

وكان إسلام الضبع بصفته المستشار القانوني للحزب ووكيلا للدكتور محمد فؤاد وعلاء شلتوت مرشحي الحزب عن دائرة العمرانية والطالبية، قدم تظلمات للجنة العامة في المواعيد المحددة إلا أنه لم يتلق ردا، ثم قام بتحريك طعنين بشق مستعجل بقضاء مجلس الدولة لإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بوقف إعلان النتيجة النهائية حتى تنتهي من بحث التظلمات المقدمة وتعلن نتيجة الطعن وفقاً للقانون والدستور، وتم أيضا تجاهل هذا المطلب القانوني.

وطعن إسلام الضبع اليوم على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 79 الصادر بتاريخ 1 نوفمبر 2020 أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة طعون مطالبا بقبول الطعن شكلا.