شكرا لقرائتكم خبر عن والد «طفل السيارة» يعتذر: أؤكد خضوعي شخصيًا للقانون.. وتركت ابني دون مرافق أو محام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المستشار أبوالمجد عبدالرحمن أبوالمجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، والد الطفل «أحمد»، المعروف بـ«طفل المرور»، الذي نال من أمين شرطة بـ«السب والقذف» بإشارة مرور في مدينة نصر بالقاهرة، أمام وزارة العدل، باعتذار عن ما بدر من ابنه لجموع الشعب المصري.

وجاء نص الاعتذار:

بیان اعتذار لجموع الشعب المصري:

حضرت اليوم لديوان عام وزارة العدل المستشار / ابوالمجد عبد الرحمن أبوالمجد نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الاسماعيلية والد الطفل ( احمد ) ورغبت ومن قلب جهة عملي التي اتشرف بالانتماء اليها ديوان عام وزارة العدل أن أتقدم باعتذار لجموع الشعب المصري بكافة طوائفه عما بدر من نجلي سواء في واقعة التعرض بالايذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة اثناء قيادته سيارة دون حمله ترخیص قيادة أوعما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ررده نجلي من عبارات بذيئة أرفضها تماما سيما وقد انطوت علي عبارات تشي أنه فوق المحاسبة وهو الأمر الذي ارفضه تماما واؤكد علي عدم وجود اشخاص فوق المحاسبة القانونية بل اني اؤكد خضوعي شخصيا للقانون الذي أحترمه واجله واتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ ثلاثون عاما وللتأكيد علي خضوع الجميع للقانون فقد تم القاء القبض علي نجلي فجر اليوم للمرة الثانية للتحقيق معه فيما نشره من مقطع مصور جديد احتفل فيه بخروجه من سراي النيابة واشهد الله تعالي اني تركته دون مرافق ودون محام ليعلم انه لا احد فوق القانون .

اتقدم باعتذار خاص لرجال الشرطة عما بدر من نجلي تجاه من بفنون اعمارهم في خدمتنا والساهر علي أمننا في الشق الظروف ، ويتحملون من أجل شهو اتنا الصعاب ... الشعب المصري العظيم واقع الحال أنه ينتابني احساس عميق بالخجل من سلوك نجلي الذي اتعهد أمامكم اني ساتولي تقويمه و اعاهدكم انه لن يصدر عنه ثم تصرف مسيء اخر متمنيا من الجميع قبول اعتذاري وخالص تقدير ي

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نص اعتذار والد طفل المرور