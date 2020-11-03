شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ٣٣٧٨ محضراً متنوعاً فى حملات رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق، والمحال التجارية ومصانع الأغذية، والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار، ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، أن الإدارات التموينية المختلفة خلال شهر أكتوبر الماضي، شنت حملات مفاجئة على الأسواق، أسفرت جهودها عن تحرير ٣٣٧٨ محضراً متنوعاً، منها تحرير ٢٣٥٢ محضراً للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن، وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير ١٠٢٦ محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص، كما تم ضبط ١١ طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها بالسوق السوداء، والمضبوطات تمثلت في ٨ أطنان و٧٠٠ كيلو دقيق مدعم، و١ طن و٩٠٠ كيلو سكر، و٨٠ كرتونة زيت، و١٠٠٠ باكتة ملح، و١٩٠ كيلو أرز، و١٠٠ باكتة عصير، و٣٠٠ كيلو لحوم.

وأضافت أنه تم ضبط سلع غير غذائية منها ٥ أطنان أسمنت، وطن حديد، و٨ آلاف لتر مواد بترولية، و٤0 شيكارة علف، و٥٠ شيكارة ردة، و٣٨٠ قاروصة سجاير، و١٠٠ قطعة ملابس مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق، مؤكدة استمرار جهود المديرية بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.