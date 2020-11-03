شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حقوقية تدعو لتحقيق دولي في واقعة «فحوصات نسائية قسرية» بمطار الدوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان قيام سلطات مطار الدوحة الدولى تعرض عدد من السيدات لاختبارات نسائية في المطار في اجراء مهين لكرامة المراة ويتعارض مع المواثيق الدولية المتعلقة بوقف العنف ضد المراة .

واعلنت المؤسسة في بيان لها اليوم، عن تضامنها الكامل مع السيدات الضحايا في تلك الواقعة المشينة والتى تشير إلى وجود عنف منهجى تقوم به السلطات القطرية ضد المراة خاصة الاجانب من المترددين على مطار الدوحة الدولى .

وذكرت المؤسسة أن وزارتى الخارجية في نيوزيلندا واستراليا وفرنسا قد كشفت عن تعرض ٨١ سيدة وفق تقديرات رسمية لاختبارات نسائية غير مصرح بها في مطار الدوحة خلال الايام الماضية.

وكشفت الخارجية النيوزيلندية ان عدد من المسافرات تعرضن لفحوص نسائية قسرية مهينة في مطار الدوحة، مؤكدة أن هذه الأعمال «غير مقبولة على الإطلاق»، فيما ادانت الخارجية الاسترالية تفتيش عدد من الاستراليات عاريات اثناء تواجدهم في مطار حمد بالدوحة.

وأكد البيان وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية دولية أن الأمن القطري قام بانزال راكبات من إحدى الرحلات المتجهة إلى سيدني وترويعهن وأجبارهن على الخضوع لفحوصات «مهبلية» غير قانونية .

ودعت مؤسسة ملتقى الحوار إلى فتح تحقيق دولى عاجل في الواقعة التي تتعارض مع مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20 ديسمبر ‎1993‏ والتى جرمت أي فعل عنيف تدفع يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

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وطالبت المؤسسة بتوفير الدعم النفسى للضحايا لمعالجة اثار الصدمة النفسية والمعاملة المهينة التي تعرضوا لها في مطار الدوحة .