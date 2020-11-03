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شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مخلفات طريق الكافوري استعدادًا لبطولة العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت إدارة الرصد البيئى في حى العامرية ثان بمعدات الحى وبالتعاون مع مقاول بشائر الحى بمعداته أيضا برفع المخلفات من طريق الكافورى استعداد لبطولة العالم لكرة اليد حيث تحتضن الاسكندرية احد المجموعات في البطولة وتنفيذا لتوجيهات محمود بريك رئيس الحى بمتابعة اعمال النظافة ومتابعة أعمال إصلاح الماسورة بمخرح الكافورى تحت إشراف عصام عبدالمنعم سكرتير عام الحى
وتمت اعمال النظافة ورفع مخلفات الأشجار والأتربه ومخلفات الردم من طريق الكافورى صينية الهوراية بمعدات الحي وجارى الاستمرار في أعمال نظافة الطريق.
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