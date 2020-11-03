شكرا لقرائتكم خبر عن فحص وعلاج 409 آلاف سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الثلاثاء، إن مديرية الصحة تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان وخاصة في المناطق النائية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف أن أعمال المبادرة تهدف إلى الكشف على الأمراض المزمنة الغير السارية، مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن المبادرة تمكنت من فحص 409 آلاف و230 سيدة، حتى الآن، لافتًا إلى أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل إشاعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانًا.