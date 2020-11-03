شكرا لقرائتكم خبر عن والد طفل المرور يعتذر للمصريين ورجال الشرطة.. ويؤكد: لسنا فوق القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية ووالد طفل المتهم بإهانة فرد شرطة بالمرور، باعتذار رسمى إلى جموع الشعب المصرى ورجال الشرطة والمؤسسة القضائية عما بدر من نجله.

وقال المستشار أبو المجد عبد الرحمن فى اعتذاره أنه "حضر لديوان عام وزارة العدل ورغب ومن قلب جهة عمله التى تشرف بالانتماء إليها ديوان عام وزارة العدل أن يقدم باعتذار لجموع الشعب المصرى بكافة طوائفه عما بدر من نجله سواء فى واقعة التعرض بالايذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخيص قيادة أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجله من عبارات بذيئة يرفضها تماما.

واكد على عدم وجود أشخاص فوق المحاسبة القانونية بل انى أوكد خضوعى شخصيا للقانون الذى احترمه واجله واتشرف بتنفيذه فى محراب القضاء منذ ثلاثون عاما.

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