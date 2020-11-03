شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قرارات منتظرة من الحكومة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء في عددا من التصريحات التليفزيونية، تفاصيل قرارات الحكومة المزمع إعلانها اليوم، الأربعاء بمجلس الوزراء، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالتزامن مع زيادة الأعداد خلال هذه الفترة، حفاظا على أرواح المصريين من خطر الوباء.

ويأتي على رأس القرارات المتوقع إعلانها اليوم الأربعاء، تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه ضد كل مواطن لم يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى شن حملة على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة.



قرارات الحكومة لمواجهة كورونا - الموجة الثانية

ومن بين القرارات مضاعفة مصل الأنفلونزا 5 أضعاف من 500 ألف حقنة إلى 2.5 مليون جرعة، ووضع خطة لوزارة التربية والتعليم للتعامل مع فيروس كورونا، وغلق المدارس التي يظهر فيها كورونا 28 يوميا كإجراء احترازى وعزل الطلاب بمنازلهم.

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وعن المطاعم والمقاهى، فإن هناك حملات تفتيش على المطاعم والمقاهى للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وستكون المواعيد الجديدة للمطاعم والمقاهى مختلفة على ثلاث مستويات منها مستوى الفصول بين الصيف والشتاء بفارق ساعة فى فصل الصيف مقارنة بالشتاء.

والمستوى الثانى هو الجغرافى بين محافظات الوادى والدلتا مقارنة بالمحافظات السياحية وسيكون هناك مرونة أكبر وتسامح في مواعيد الإغلاق فى المحافظات السياحية لطبيعتها، أما المستوى الثالث هو طبيعة النشاط فالمنشآت الحرفية ستختلف عن التجارية بمواعيد الغلق.

ومن المتوقع أن تغلق المطاعم أبوابها فى الثانية عشرة مساءً في الشتاء وقد يسمح لها حتى الواحدة صباحا في الصيف، و توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات وبكميات كبيرة وفي الصيدليات، و إغلاق فورى للمطاعم المخالفة لإجراءات مواجهة كورونا.