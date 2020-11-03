شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية فى مصر توضح أهمية الابتعاد عن الأماكن المزدحمة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت منظمة الصحة العالمية فى مصر، على ضرورة تجنب الأماكان المزدحمة، لتجنب الإصابة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلة إن "الفيروس يمكن أن ينتقل بسهولة أكبر بين الناس حينما يوجد أشخاص كثيرون بالقرب من بعضهم".

وقالت منظمة الصحة العالمية فى مصر، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"لماذا لايزال علينا تجنب الأماكن المزدحمة؟لأ الفيروس المسبب لكوفيد 19، يمكن أن ينتقل بسهولة أكبر بين الناس حينما يوجد أشخاص كثيرون بالقرب من بعضهم"، وتابعت :"لأنه ليس من السهل الحفاظ على وجود مسافة بينك وبين الآخرين فى الأماكن المزدحمة، وقد يكون بعض الناس بلا كمامات".



الصحة العالمية

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وأضافت: "ولأن مجرد وجود بضع أشخاص مصابين فى مكان مزدحم يمكن أن يجعل المرض ينتقل على نطاق هائل ويجتاح المجتمعات، يحتاج الفيروس إلى الانتشار للبقاء على قيد الحياة، ولانزال نحتاج إلى تجنب الأماكن المزدحمة".

وفى سياق آخر قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن الحكومات الأوروبية تواجه "وضعا صعبا جدا" في السيطرة على أعداد حالات الإصابة المتزايدة بكوفيد-19 في وقت يزيد فيه ضجر المواطنين من إعادة فرض القيود على الحياة اليومية.

وقال في مؤتمر صحفي دوري في جنيف "من الواضح أن الناس محبطون، ولهم كل الحق في ذلك، وهم متعبون"، وأضاف "لكن الحكومات، خاصة في أوروبا، تواجه وضعا صعبا جدا جدا. نحتاج إلى أن نقضي على هذا الفيروس، وأن ننتزع الزخم من هذه الجائحة، خياراتها (الحكومات) محدودة".