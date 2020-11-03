شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين" تحرك دعوى قضائية لتثبيت 150 بيطرى يعملون بالعقود فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، إنه استكمالا للجهود المبذولة من مجلس النقابة السابق، فى دعم الأطباء البيطريين المعينين على عقود المجازر، قامت النقابة العامة فى الفترة الماضية خلال شهريى سبتمبر وأكتوبر الماضيين بالتواصل مع كافة الأطباء البيطريين فى عدة محافظات، من بينها: الشرقية، البحيرة، الغربية، الجيزة، مشيرا إلى أن عدد الأطباء البيطريين الذين ستحرك النقابة دعوى قضائية لهم لتثبيتهم على الباب الأول، إلى أكثر من 150 طبيبا بيطريا.

وأضاف سليم، فى بيان: كما قامت النقابة بمراسلة وزارة المالية قسم التشريع المالى، لاستيضاح ملف تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة الأطباء البيطريين، وفى انتظار رد وزارة المالية حتى يتم تطبيق الحد الأدنى بشكل عادل لكل الأطباء البيطريين، بكل محافظات مصر ومديريات الطب البيطرى، بالإضافة إلى التواصل مع وزاره الزراعة، مع بداية تفعيل قرار الإشراف على المزارع ونشر القرار بالجريدة الرسمية، وستشهد الأيام القليلة المقبلة اتفاق ما بين النقابة العامة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعه متمثلة فى قطاع الإنتاج الحيوانى، على صيغة عقد يتم اعتماده من قبل النقابة ولا يسري إلا بعد اعتماده من قبل النقابة العامة للأطباء البيطريين.

Advertisements

وأشار إلى أنه من المقرر أن يضم العقد بنود لضمان حق الأطباء البيطريين، فى دخل مناسب، وتحفظ حقوقهم بشكل مناسب وقوى، وفي الوقت نفسه تضمن أيضا للمربى أن يحصل على خدمة طبية مناسبة من قبل الأطباء البيطريين، بما يضمن إبراز أهمية وجود إشراف طبي بيطرى على مزارع الإنتاج الحيوانى بكافة أنواعها.

وأوضح أن النقابة أقرت دعما ماديا بقيمة 2000 جنيها لكل عضو يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى دعم اتحاد نقابات المهن الطبية، حيث تم دعم ما يقرب من 400 طبيب كدعم طبى واجتماعى.