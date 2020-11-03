شكرا لقرائتكم خبر عن "فارس نبيل".. مسيرة العصار وثائقى للإنتاج الحربى بعيدها الـ 66 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وزارة الإنتاج الحربى فيلما وثائقيا بعنوان "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"، شارك فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، وذلك عّن سيرة الفريق الراحل محمد العصار.

وبمناسبة احتفال وزارة الإنتاج الحربى بالعيد السادس والستين ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية، أعدت الوزارة فيلما تسجيليا بعنوان "مسيرة عطاء .. وفارس نبيل" والذى بدأ بمقطع من أوبريت " مصانعنا الحربية " للفنان عبد الوهاب، ثم تناول لمحة سريعة عن نشأة وزارة الإنتاج الحربى، وتطور مصانعها الحربية وشركاتها ووحداتها وأهم الوزراء الذين تولوا قيادتها حتى الأن.

ويستعرض الفيلم أهم الإنجازات المحققه فى عهد الفريق الراحل محمد العصار من خلال لمحة سريعة عن أهم المشروعات والتطوير الذى شهدته الوزارة وشركاتها ووحداتها التابعه والذى عزمت الوزارة على إستكمالها تحت قيادة وزيرها الحالى محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي .

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وقد شارك فى الفيلم العديد من الوزراء والشخصيات العامة من خلال تقديمهم لكلمات رثائية للفريق محمد سعيد العصار ، حيث قدم الكلمات كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصرى والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، كما شارك نخبة من أصدقاء الفريق العصار تمثلت فى كلا من الدكتور عمرو شوقى والاستاذ عادل ابو النصر والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الشروق ، والدكتور والإعلامى معتز بالله عبد الفتاح ، والفنانة القديرة يسرا، كما شارك عدد من قيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات شركات ووحدات الإنتاج الحربي فى إهداء كلمة لروح الفريق فخرى الراحل الذى أثر فراقه فى نفوسهم وتعلموا منه الكثير أثناء فتره عمله .

وقدم الفيلم بصوت الفنانة القديرة إسعاد يونس إعزازا منها وتقديرا للفريق الراحل محمد سعيد العصار ، ويعد هذا الفيلم رساله شكر وعرفان بالجميل لروح رجل عاش قائدا ومات بطلا ، وعهد وإصرار من الوزارة على إستكمال مجهوداته فى حب الوطن والإخلاص والتفانى فى العمل .

وأقامت وزارة الإنتاج الحربي احتفالية بمناسبة العيد السادس والستين للإنتاج الحربي، وذلك بحضور المهندس/ محمد أحمد مرسي - وزير الدولة للإنتاج الحربي- ونخبة من قادة الإنتاج الحربي والقيادات العمالية والعاملين ، وأقيم الحفل بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.