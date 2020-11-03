شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تناشد المصريين بالخارج سرعة إرسال المظاريف بمجرد التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن غرفة عمليات الوزارة انطلقت من التاسعة صباحا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج باليوم الثانى، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجهت وزيرة الهجرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، الشكر للمصريين بالخارج لمشاركتهم فى المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، لافته إلى أن الغرفة مستمرة حتى التاسعة من مساء اليوم للرد على كافة تساؤلات واستفسارات المصريين بالخارج قائلة:"نرد على الاستفسارات وتحفز المواطنين بالخارج على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى".

ووجهت وزيرة الهجرة الهجرة مناشده للمصريين بالخارج قائلة :"مش لازم ننتظر حتى غدا لإرسال المظاريف ولابد من إرسالها على الفور بمجرد الانتهاء من التصويت لمقر البعثات الدبلوماسية".

يذكر أن الوزارة الهجرة أطلقت اليوم الثاني لغرفة عملياتها، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، التى انطلقت أمس الإثنين الموافق 2 نوفمبر وتستمر لليوم الثلاثاء 3 نوفمبر وهو اليوم الأخير أمام المصريين بالخارج لطباعة لبطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية منذ الساعة التاسعة صباحا بحسب توقيت كل دولة، لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل.