شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء الأسنان" تبحث مع "الأعلى للإعلام" آليات استضافة أعضائها بالبرامج الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إنه سيلقتى ظهر اليوم، الثلاثاء، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك لبحث مشكلة البرامج الطبية على القنوات الفضائية، مشيرا إلى ضرورة عدم السماح بإذاعة أى محتوى خاص بطب الأسنان على القنوات قبل أخذ موافقة النقابة على المحتوى المُقدم من خلالها، للتأكد من المعلومات المُقدمة من خلال البرامج الإعلانية المتعلقة بعلاج الأسنان ووجود مرجعية علمية للضيف.

وأكد هيكل، لـ ”الخليج 365”، أن النقابة ستتخذ اجراءات حيال الأطباء الذين يروجون لمعلومات خاطئة واستدعائهم للتحقيق بالنقابة، للحد من فوضى الظهور الدعائى لأطباء الأسنان.

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كان قد طالب الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، المجلس الأعلى للإعلام، بعدم السماح بظهور الأطباء بالبرامج التليفزيونية، إلا بعد التأكد من موافقة النقابة للتأكد من هوية الطبيب وتخصصه، وعدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته، أو مكان الوصول إليه، وعدم الاستعانة بحالات المرضى في البرامج للشرح أو للترويج لإنجازات طبية غير دقيقة أو مبالغ بها.