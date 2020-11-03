شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يُدين الهجمات الإرهابية بالعاصمة النمساوية "فيينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة النمساوية "فيينا"، التى استهدفت عدة أماكن مختلفة فى محيط الكنيس اليهودى الرئيس وسط المدينة؛ وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأضاف مفتي الجمهورية – فى بيان له - أن جماعات التطرف والإرهاب بأفعالها الإجرامية تسيء إلى الإسلام وتشوه صورته، وتزيد من وتيرة الإسلاموفوبيا والعداء ضد المسلمين، كما أنها تسهم بشكل مباشر في انتشار خطابات الكراهية وإثارة الفتنة بين الناس.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الوقائع والأحداث التى عززت من تصاعد حدة العنف والكراهية المتبادلة، وهو ما يتطلب منا وقفة حاسمة، وتعاونًا على مستويات عدة من أجل تعزيز السلم المجتمعى والعيش المشترك، وتنحية خطابات الكراهية التى تؤدى إلى العنف والإرهاب.