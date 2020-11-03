شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن تلقى 47 ألف شكوى وحل 94.4% خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" التابعة للوزارة بمناسبة مرور عامين على إنطلاق المبادرة فى شهر أكتوبر 2018 فى الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن المبادرة تعتبر أحد أهم الملفات المهمة التى يحرص اللواء محمود شعراوى على متابعتها يومياً ويتابع تقاريرها بصورة مستمرة نظراً لأنها تختلف عن أي آلية سابقة لاستقبال شكاوي المواطنين فهي تعتمد علي أبسط الطرق الغير تقليدية لتلقى الشكاوى من خلال وسائل التواصل الاجتماعى خاصة الفيس بوك والتواتساب وذلك للتيسير عليهم وسرعة الاستجابة لهم، يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها فى جميع المحافظات وتطوير منظومة الشكاوى.

وأعلن اللواء محمود شعراوى، عن أهم ما حققته مبادرة "صوتك مسموع" خلال عامين 2019/2020 فى التعامل مع الشكاوى والمقترحات التى تلقتها من المواطنين وسرعة الاستجابة لها، مؤكدا على تفاعل فرق العمل التى تم تشكلها بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسى بالوزارة وقيادات المحافظات فى العمل بجدية مع الشكاوى، مشيراً إلى أن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى وتفاعلاً لها والردود عليها بشكل مميز هى محافظات الجيزة والبحيرة والقليوبية والدقهلية.

واستعرض وزير التنمية المحلية نتائج التقرير الذى تلقاه عن عمل المبادرة خلال عامين والتى شهدت العديد من رسائل الشكر والإشادة من المواطنين بالمحافظات لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية مما جعلهم يشعرون بالرضا نتيجة جهود وتفاعل الوزارة والمحافظات مع شكواهم ، وأنها محل تقدير واهتمام حقيقى وصوتهم مسموع بالفعل، مشيرًا إلى استمرار الجهود المبذولة للعمل على نجاح المبادرة خلال الفترة المقبلة وتزويدها بجميع الإمكانيات التى تتيح التواصل مع المواطنين ليشعر المواطن أن صوته أصبح مسموعا بكل سهولة ويسردون مشقة أو عناء. .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المبادرة نجحت خلال عامين فى تلقى 228 ألفًا و851 رسالة منها حوالي 47 ألف شكوى مستوفاة تم حل 94.4% منها ، وجار العمل على حل باقى الشكاوى، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة وشكاوى المخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التى تمكنها من تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم فى الاستجابة لشكواهم، لافتاً الي أن المبادرة تعد استكمالاً لتطوير منظومة الشكاوي وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة .

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التى بذلتها فرق المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين على مدار الساعة ، مطالباً بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوي والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات المحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.

وقال شعراوى إن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال، مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التى تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتًا إلى أن خدمة الواتس آب تلقت خلال عامين حوالي 196 ألف رسالة منها 37 ألف 863 شكوى تم حل 36 الف و425 شكوي بنسبة 96,2% وجاري حل 1438 شكوي ، كما تلقى البريد الإلكترونى للوزارة 875 شكوى تم حلها بنسبة 88%، أما صفحة المبادرة على موقع "فيس بوك"، والتى يتابعها أكثر من 34 ألف شخص فورد إليها 8439 شكوى تم حلها بنسبة 90%، وتلقى الخط الساخن 5437 اتصالًا تليفونيًا من المواطنين للاستفسارعن الشكاوى التى ترد إلى المبادرة من بينهم 377 مقترحاً وتم التوجيه باتخاذ اللازم .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 22 ألفًا و500 شكوى، والإشغالات 14 ألف 251 شكوى، ومخالفات البناء 5078 شكوى، والتعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 3721 شكوى، والفساد 1627 شكوى، موضحاً أنه في إطار تطوير آلية حل شكاوى المواطنين والوصول إلى مرحلة متقدمة من رضا المواطن، تم التوجيه بقيام وحدات رصد ميداني من الوزارة بعمل جولات للمدن والأحياء للتأكد من حل الشكاوى بشكل جذري للتأكد من عدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني ([email protected]).

