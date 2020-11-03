شكرا لقرائتكم خبر عن "الإنتاج الحربي" تحتفل بالعيد ٦٦ وتطلق فيلما وثائقيا عّن العصار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم وزارة الإنتاج الحربى، بالعيد ٦٦ للوزارة، وذلك فى احتفالية تضم قيادات وزارة الإنتاج وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين. كما تطلق وزارة الإنتاج الحربي برومو فيلم بعنوان "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل"، بمشاركة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، وذلك عّن سيرة الفريق الراحل محمد العصار. الفيلم المزمع نشره بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين للإنتاج الحربي.

كانت هذه تفاصيل خبر "الإنتاج الحربي" تحتفل بالعيد ٦٦ وتطلق فيلما وثائقيا عّن العصار اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.