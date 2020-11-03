شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن استخراج 900 شهادة قياس مستوى بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 339 شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 1321 شاباً.
وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 900 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة ، فضلا عن توزيع 40 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وتقديم الرعاية الإجتماعية لـ 2327 عاملا ، والصحية لـ 10 عمال .
تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف وكيل المديرية ، أشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 38 منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا ، وتم تحرير إنذار لـ 37 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم التفتيش على 241 منشأة أقل من 50 عاملا، وتم تحرير إنذار لـ 108 منهم ، فضلا عن تحرير محضر فوري سلامة لمنشأة واحدة ، كما تم إعادة التفتيش على 152 منشأة انتهت بتحرير 44 محضر سلامة .
وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 679 منشأة تفتيش دوري، أسفر عن 42 محضراً.
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