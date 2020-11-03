جامعة حلوان تنظم لقاء تعريفيا بالتعاون مع اليونسكو للتقدم لبرامج "UNESCO Chair UNITWIN“

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لقاء تعريفيا بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بمنظمة اليونسكو بخصوص التقدم لبرامج UNESCO Chair & UNITWIN “ . وقال الدكتور ماجد نجم فى بيان صادر عن جامعة حلوان ، إن هذه البرامج تدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بالقدرة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف، والارتقاء بالبحوث البينية، والبرامج المشتركة، وعقد اتفاقيات شراكة وغيرها من الأنشطة الجامعية التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة فى مختلف المجالات ذات الاولوية لمنظمة اليونسكو. وأكدت الأستاذة الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بأن برامج اليونسكو تشمل مجالات: • التعليم • العلوم الطبيعية • العلوم الاجتماعية والإنسانية • الثقافة • الاتصالات والمعلومات وأوضح رئيس جامعة حلوان ، أن المكتب يقوم بتقديم الدعم الفني إلى أعضاء المجتمع الجامعى فيما يخص التقدم لبرامج اليونسكو من خلال قسمى المنح والمشروعات الدولية. ويلقى الندوة الدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وتقام فعاليات اللقاء فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020 بقاعة الاجتماعات بالدور الأرضي بمبنى رئاسة الجامعة.





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