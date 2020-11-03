شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تضيف رحلة ثالثة أسبوعيا إلى أنجمينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت محطة مصر للطيران بدولة تشاد - انجمينا، بمناسبة إعادة تشغيل الرحلة الثالثة لخط أنجمينا فى جو تسوده البهجة، وذلك بعد توقف هذه الرحلات فى ظل جائحة كورونا.

هذا وتسير مصر للطيران حاليا 3 رحلات بخط سير القاهرة- أنجمينا- القاهرة أيام الأحد و الثلاثاء و الخميس.

جدير بالذكر، أنه تم استئناف التشغيل الي ندجامينا اعتبارا من 1 اغسطس بمعدل رحلتين اسبوعيا، وتم زيادتهم برحلة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لتصل إلى 3 رحلات أسبوعيا، اعتبارا من بداية جدول الشتاء الحالي (27 اكتوبر).

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .